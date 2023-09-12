لا أمل في تحسن العلاقات.. بوتين: ملاحقة ترامب القضائية أثبتت "الفساد" الأمريكي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن ما أسماه الملاحقة القضائية "السياسية" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أظهرت أن النظام السياسي الأمريكي "فاسد".



وفي تعليقات له في منتدى في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى لروسيا، أكد بوتين أيضا أن التغييرات الكبيرة في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا غير محتملة بغض النظر عمن يصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا على الفور إذا أعيد انتخابه، مهددا بقطع المساعدات العسكرية وإقناع كييف بالتضحية بالأراضي في الشرق - وهو أمر تعهدت أوكرانيا بأنها لن تفعله.

وفي حين أن التقدم في الهجوم المضاد لأوكرانيا كان أبطأ مما كان مأمولا، قال مسؤولون غربيون إن بوتين "يقامر" بشأن عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي في نوفمبر من العام المقبل.