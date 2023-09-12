استشاري يوجه نصائح للتدريب على الإسعافات الأولية

قال الدكتور تامر أحمد، استشاري الإسعافات الأولية، إن كل شخص فى مكانه لديه القدرة أن يكون مسعفا أوليا، من خلال معلومات بسيطة وبعض الخبرات، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية لا تقتصر على الأطباء أو على فئة معينة من المتعلمين أو غيرهم، لكنها تشمل أى شخص يمكنه أخذ المعلومة المناسبة.

وأضاف الدكتور تامر أحمد، استشاري الإسعافات الأولية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن الإسعاف الأولي له أهمية تمس كل الأشخاص، موضحا أن المشكلة الكبيرة تتمثل فى التعامل الخاطئ مع بعض الإصابات.

وتابع الدكتور تامر أحمد، استشاري الإسعافات الأولية، أن الأماكن التي تقدم الإسعافات الأولية فى مصر الأن كثيرة جدا، أهمها الهلال الأحمر المصري، والكثير من الجهات الاخري التابعة لوزارة الصحة، وهي توفر تدريبا من يومين إلى ثلاثة أيام لفترة التعليم.