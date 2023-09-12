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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مفاجآت ستفجرها Apple في مؤتمرها النهاردة.. موبايل جديد من Realme مش هتعرف تفرقه عن iPhone

أخبار التكنولوجيا|مفاجآت
أخبار التكنولوجيا|مفاجآت ستفجرها Apple في م

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

فعلها فورا.. إجراءات هتفرق في عمر بطارية آيفون

 

مع تقدم عمر هاتفك الآيفون؛ غالبًا ما تجد أنك تواجه مجموعة متنوعة من المشكلات، وإحدى هذه المشكلات الجديرة بالملاحظة؛ هي السرعة التي تبدأ بها بطارية الهاتف في النفاد، والتي تكون بالأساس معتمدة على طريقة استخدامك الشخصية للهاتف.  

 

الإعلان عن iPhone 15..مفاجآت ستفجرها Apple في مؤتمرها النهاردة

 

يترقّب عشاق التكنولوجيا والهواتف المحمولة اليوم إعلان Apple عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة iPhone 15.

سيتم بث الإعلان على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/17:00 بتوقيت UTC/22:30 بتوقيت IST. ويمكنك المشاهدة عبر تطبيق يوتيوب YouTube بسهولة.
 

اعرف سعر iPhone 15 الجديد قبل مؤتمر آبل

 

اقترب إطلاق سلسلة هواتف آيفون 15 من آبل. ولكن قبل الإعلان الرسمي، تشير تقارير جديدة إلى أن فجوة الأسعار بين الطراز الأساسي وطرازات الـ Pro عالية المستوى قد تتسع بشكل أكبر.

 

متشتريش موبايلات دلوقتي..وحش جديد قادم من سامسونج

 

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج Samsung Galaxy A25 المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأشهر القادمة.

 

موبايل جديد من Realme مش هتعرف تفرقه عن iPhone..سعره في فئة ال 5000 جنيه

 

أصبح هاتف Realme C51 متاحًا الآن للشراء في مصر. ويعتبر  الهاتف سلسلة C الأكثر شعبية يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وشريحة Unisoc وبطارية كبيرة وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

 

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