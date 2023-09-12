كاتب صحفي : مصر حجر الزاوية للأمة العربية

قال الكاتب الصحفي سامح عبدالله، إن مصر بمثابة حجر الزاوية للأمة العربية، متابعا: نحن لدينا مسئولية تجاه الجميع، خاصة مع ليبيا والسودان وفلسطين.



وأضاف سامح عبدالله، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر تقدم الدعم وتقف بجانب أي دولة عربية تمر بمحنة، وذلك واجب علينا وعلى كل دولة عربية، متابعا: في حالة تعرض مصر لأي ظروف، سينهض الجميع ويقدم لها الدعم.



وفيما يخص ليبيا، أوضح أن ليبيا وضعها غير مستقر، وظروفها السياسية غير واضحة، ولذلك تعاملهم مع كارثة العاصفة دانيال لن يتم بسهولة.

وأكمل: هنا يأتي دور مصر، وعلينا أن نقدم لهم الدعم، مؤكدا على أن الشعوب العربية واحدة وبينهم علاقات أخوية.

وشدد على أن الوضع في ليبيا كارثي، والعاصفة كانت عنيفة وقوية، بشكل لم تتحمله البنية التحتية هناك.