أول اعتراف رسمي من إيران باحتجاز مواطن سويدي يعمل في الاتحاد الأوروبي

أكد القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، احتجاز مواطن سويدي يعمل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن مواطنا سويديا محتجزا في إيران - وهي أحدث حالة معروفة لمواطن أجنبي محتجز في إيران وسط توترات سياسية مع الغرب.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود سيتايشي: "تم سجن المواطن السويدي بشكل قانوني بعد التحقيق الأولي وسيتم الإفراج عن نتائج التحقيق الكامل في قضيته خلال الأيام المقبلة".

وذكرت وزارة الخارجية السويدية،الاسبوع الماضي، أنه "احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينيات، في إيران في أبريل 2022"، وأضافت "وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران تكثفان عملهما بشدة في القضية وتبقيان على تواصل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن مواطنا سويديا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي.