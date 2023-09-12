جولة تفقدية فى منطقة الأعمال الصينية سي بي دي | تفاصيل

نظمت السفارة الصينية جوله تفقدية لزيارة منطقه الأعمال المركزيه سى بى دى والتي هدفت إلي معرفة المزيد من التطورات والتقدم للمشروعات الكبيره للبناء المشترك بين مصر والصين لمبادره الحزام والطريق .



من جانبه قال وانج يانج، مدير القسم الهندسى فى مشروع برجى سى زيرو 7 وسى زيرو 8، الذى تشرف عليه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC أن الجسر بين البرجين المعروف باسم "جسر الصداقة" يعد الجسر الأول من نوعه فى مصر.

وأكد وانغ أن الجسر الذي يربط مابين البرجين يزن 161 طن كما تم تسميته جسر الصداقة الصينية المصرية كما ان الجسر تم تجميعه أولا على الأرض خلال 46 يوما ثم رفع بمعدات مخصصة خلال 24 ساعة.



يذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية أسست مقرها الإداري الأول في مصر في ديسمبر عام 1983. وخلال مرحلة التوسع، نفذت الشركة عدة مشاريع هامة، من بينها مجمع سكني يضم 6000 وحدة في الإسكندرية ومركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ومنذ التسعينيات وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، تولت الشركة عددًا من المشاريع المتعلقة بالسفارة والقنصلية، مثل مبنى المكاتب الاقتصادية والتجارية، ومبنى مكتب الملحق العسكري للسفارة الصينية في مصر. مع بدء عام 2000، قامت الشركة بتنفيذ سلسلة من مشاريع المساعدات الاقتصادية، مثل المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية، ومبنى الخدمات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الشمالية الغربية لقناة السويس.

يعد مشروع منطقة الأعمال المركزية CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر الذي تم توقيعه بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وذلك بشهادة كلا من الرئيس المصري السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ أكبر مشروع توقعه مؤسسة صينية في مصر حتى الآن، وهو أيضًا واحد من "المشاريع ذات الأولوية" للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين، وقد أشاد به الرئيس المصري السيسي ووصفه بأنه "قاطرة التنمية المستقبلية لمصر".

و تُقدر قيمة عقد مشروع منطقة الأعمال المركزية CBD بمبلغ 3.805 مليار دولار أمريكي، ويغطي مساحة 600 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 1.92 مليون متر مربع، بما في ذلك البرج الأيقوني "أطول برج في إفريقيا" الذي أطلق عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقب "هرم العصر الجديد“.

كما يعد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة الذي يبلغ قيمة عقده 2.065 مليار دولار أمريكي، والذي يعد مثالاً آخر للتعاون المصري الصيني في إطار مبادرة "الحزام والطريق". يغطي المشروع مساحة 230 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 1.09 مليون متر مربع، يوفر المشروع فرص عمل للمصريين ويعزز تنمية وتحديث المدن الواقعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال مصر.