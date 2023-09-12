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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: أنا الوحيد الأحق برئاسة الزمالك وتاريخي يؤهلني

صدى البلد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات فاروق جعفر المرشح الرئاسي لنادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 

وكتب مجدي بد الغني:" الكابتن فاروق جعفر لـ ملعب الشمس :  أتعرض لهجوم كبير بعد الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وأنا الوحيد بين المرشحين الأحق برئاسة النادي لأن تاريخي يؤهلني لذلك".

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق إن علي نجوم كرة القدم المنتمين للقلعة البيضاء الوقوف بجواره من أجل رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة فى الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية وانا رأيت أن الفترة المقبلة أستطيع حل جميع هذه الأزمات وأبرزها ديون النادي والتي تبلغ أرقام كبيرة ، أنا الزمالك صاحب فضل عليا ولا أريد منه أى شئ ، ولا أريد الحصول علي أى استفادة أنا حققت كل شئ ، لكن أريد فقط أن أفيد النادي فقط.

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