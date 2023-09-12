أحمد رفعت: لا توجد مناسبة تتطلب تدخل إنساني إلا وتكون مصر حاضرة|فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن ما تم من تضامن مصري مع دولتي المغرب وليبيا كان متوقعًا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الاعتبار للعلاقات المصرية العربية والمصرية الإفريقية منذ عام 2014.





وأضاف أحمد رفعت، الكاتب الصحفي خلال حواره ببرنامج “هذا الصابح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد مناسبة تتطلب تدخل إنساني إلا وتكون مصر حاضرة فيها، مؤكدًا: “موقفنا تلقائي وصادق ومرتبط بالبعد الإنساني والتاريخي”.



وتابع أحمد رفعت، الكاتب الصحفي أن مصر تربطها علاقات وروابط قوية بـ ليبيا والمغرب، سواء على المستوى الاقتصادي والتاريخي والنسب والمصهارة، لافتًا إلى أن مصر تدعم بصدق وحب ولديها توجه عربي صادق.