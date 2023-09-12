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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق من NBA.. موديست لاعب في نادي عظيم ويرتدي قميص دوري العظماء

صدى البلد

شارك الحساب الرسمي لـ NBA باللغة العربية تعليقًا  عن قميص موديست في إعلان تقديمه لاعبا بالنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب تعليقاً:"لاعب في نادي العظماء، ويرتدي قميص دوري العظماء".

 

تفاعل الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، مع صفقة انضمام الفرنسي أنتوني موديست إلى النادي الأهلي.

وقام بيلينجهام بعمل إعجاب لفيديو تقديم موديست لاعبا في صفوف النادي الأهلي، على الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتزامل جود بيلينجهام وأنتوني موديست في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي.

وأعلن النادي الأهلي، أمس الإثنين، تعاقده مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

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