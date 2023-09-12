محافظ سوهاج يتابع مشروعات حياة كريمة وموعد تشغيلها

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، برئاسة حسين حبارير، أعمال رصف الطرق الداخلية ومحيط مشروعات "حياة كريمة" بقرية بنى حميل بناء على تعليمات المحافظ، وكذا رصف طريق سوهاج/أسوان الزراعي المؤدى الى القرية.

وذلك تمهيدًا لافتتاح القرية رسميا وإعلانها القرية النموذجية الثانية بمحافظة سوهاج بعد قرية "أم دومة".

محافظ سوهاج

شهدت قرية "بنى حميل" بمركز البلينا الانتهاء من إنشاء "مجمع الخدمات الحكومية– مجمع الخدمات الزراعية– وحدة الإسعاف– مركز طب الأسرة مركز الشباب"، كما تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق "مياه الشرب– الصرف الصحى– الغاز– الاتصالات– الكهرباء_ وقاربت أعمال الرصف على الانتهاء".