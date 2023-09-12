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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع مشروعات حياة كريمة وموعد تشغيلها

صدى البلد

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، برئاسة حسين حبارير، أعمال رصف الطرق الداخلية ومحيط مشروعات "حياة كريمة" بقرية بنى حميل بناء على تعليمات المحافظ، وكذا رصف طريق سوهاج/أسوان الزراعي المؤدى الى القرية.

وذلك تمهيدًا لافتتاح القرية رسميا وإعلانها القرية النموذجية الثانية بمحافظة سوهاج بعد قرية "أم دومة".

انتهاء حياة صبي داخل مجرى مائي في سوهاج

زوجة الأب السبب.. إنهاء حياة فتاة على يد والدها في سوهاج

محافظ سوهاج

شهدت قرية "بنى حميل" بمركز البلينا الانتهاء من إنشاء "مجمع الخدمات الحكومية– مجمع الخدمات الزراعية– وحدة الإسعاف– مركز طب الأسرة مركز الشباب"، كما تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق "مياه الشرب– الصرف الصحى– الغاز– الاتصالات– الكهرباء_ وقاربت أعمال الرصف على الانتهاء".

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج حياة كريمة رصف

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