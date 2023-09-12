رئيس مدينة رأس غارب يكرم خريجات المدرسة الفكرية بعد تدريبهن على الطباعة

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بتكريم مجموعة من الفتيات خريجات المدرسة الفكرية للأشخاص ذوي الهمم، بعد تلقيهن تدريبًا متخصصًا على فن الطباعة على الملابس والأدوات الزجاجية والأدوات المصنعة من العاج.

تمت هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي، وشاركت في دعمها شركة ليكيلا لطاقة الرياح. قدمت الشركة الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات الطباعة، بهدف تنفيذ مشروع تجاري مستدام يتيح للفتيات المتدربات إدارته وتشغيله، وبالتالي توفير فرص عمل لهن.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار التنمية المستدامة والجهود المستمرة لدعم المجتمع وتمكين أفراده. تعكس التدريبات والمشاركة المجتمعية في هذا المشروع التفاني في توفير فرص اقتصادية للشباب وذوي الهمم، مما يعزز من التنمية المستدامة في منطقة رأس غارب.

تعكف الفتيات المتدربات على تطوير مهاراتهن في مجال الطباعة والتصميم، وهذا يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية المالية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي.