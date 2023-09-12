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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي يستعرض مشروعات قناة السويس في التليفزيون الإيطالى

صدى البلد

تواصل القنوات التليفزيونية الايطالية استضافة السفير بسام راضي سفيرنا في روما من خلال سلسلة حلقات مخصصة لشرح مشروعات التنمية غير المسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تناول بسام راضي بالشرح التفصيلي الدقيق فى احدث ظهور له في البرنامج الايطالى Parole di Donna  ما طرأ على قناة السويس من مشروعات تطوير بداية من افتتاح قناة السويس الجديدة وحتى الآن حتى وصلت ايرادات القناة مؤخرا لحوالى ٩،٥ مليار دولار سنوياً كرقم قياسي غير مسبوق فى تاريخ القناة منذ انشاؤها عام ١٨٦٩ ومقارنة بنصف هذا الايراد قبل عام ٢٠١٥، كما اوضح بسام راضي ان حجم البضائع العابرة للقناة وصل الى حوالى مليار ونص طن بضائع تمثل حوالي ١٢٪؜ من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيراً ان نسبة ٤٠٪؜ من حركة التجارة البحرية الايطالية تمر عبر قناة السويس. 


وأوضح بسام راضى  أن القناة حققت تلك الارقام القياسية لعدة أسباب ومنها حفر قناة السويس الجديدة فى زمن قياسي والتى تعد ضمن أهم العوامل التي أدت لتلك الطفرة النوعية فى نشاط قناة السويس، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت عاملاً هاماً أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن رحلات عبور قوافل السفن والذي اصبح ١١ ساعة فقط بدل من ٢٢ ساعة فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن وباحمال عملاقة.  

واستعرض بسام راضي توجيهات السيد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فيما يخص استراتيجية تطوير قناة السويس واهمها تطوير المجرى الملاحي ،وتوسعة وانشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وزيادة عمق القناة لتصل الى 24 متر، وكذلك تطوير القطاع الجنوبى للقناة، ومنطقة البحيرات، والتحول الرقمى، ورفع قدرات الكوادر الفنية، واكد بسام راضى ان هيئة قناة السويس برئاسة الفريق اسامة ربيع تنفق على كل تلك مشاريعها الخاصة بالتطوير والتحديث من ميزانيتها المعلنة وبالعملة المحلية بالجنيه المصري ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية ويكون العائد دائماً بالعمل الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى من النقد الاجنبى.

وأشار بسام راضي ان قناة السويس كذلك تواكب الاتجاه العالمى في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث مع حرص قناة السويس على الوفاء بالالتزامات البيئية للحفاظ على البيئة البحرية طبقاً للخطة القومية لمكافحة التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة.

واختتم بسام راضي اللقاء بالتاكيد على ان التطوير المستمر لقناة السويس كممر مائى استراتيجى تقدمه مصر للعالم وللانسانية وان القناة هى جزء هام من تاريخ مصر وشريان السلام والرخاء.

وقدم السفير بسام راضي فيلما مترجما للغة الايطالية تم عرضه في البرنامج عن مشروعات قناة السويس. 
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