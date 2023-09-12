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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بفرع البنات

صدى البلد

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية للاطمئنان على أعمال امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وهذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة. 

وخلال الجولة تابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات سير العمل داخل اللجان، كما تابع أيضًا توثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم؛ حرصًا على مصلحة الطالبات، واطمأن على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لسير العمل.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بجهود وتعاون مركز الحاسب الآلي لفرع البنات برئاسة الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، في دعم توثيق الامتحانات الشفهية للطالبات داخل كليات فرع البنات؛ من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي بالمركز؛ لخدمة العملية التعليمية وتوثيق الامتحانات.

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