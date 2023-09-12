ربع المدينة اختفى.. إعلان صادم من وزير ليبي عن الوضع في درنة.. شاهد

أعلن وزير الطيران بحكومة شرق ليبيا اليوم الثلاثاء، أنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة التي اجتاحتها السيول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هشام شكيوات وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ تأكيده أنه من غير الممكن إحصاء العدد الكلي للذين لقوا مصرعهم في الوقت الراهن، لكن العدد كبير للغاية.

وتابع: "عُدت من هناك (درنة).. الأمر كارثي للغاية.. الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر.. في الأودية.. تحت المباني".

وأضاف: "ليس لدي عدد إجمالي للقتلى، لكن هو كبير كبير جداً.. عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف.. لا أبالغ عندما أقول إن 25 في المئة من المدينة اختفى. لقد انهار العديد من المباني".

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر أن أعداد المفقودين جراء الفيضانات وصل إلى 10 آلاف شخص.