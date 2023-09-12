10000 جنيه شهريا .. فرص عمل مش هتتكرر للشباب | تفاصيل

تسعى الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر .

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، فرص عمل في إحدى شركات تصنيع إكسسوارات الموبايل الكبرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

مهام فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة مجموعة من المهام الواجب القيام بها للمتلحق بهذه الفرص :-

- يقوم ممثل المبيعات بمتابعة المبيعات في منطقته وزيارة المتاجر يوميًا وفقًا للخط.

- كما تتضمن المهام الوظيفية ترتيب الطلبات الجديدة وإعادة التعبئة من خلال متابعة تجار التجزئة وتقديم كل الدعم اللازم.

- تشكل المسؤليات ملاحظات أسبوعية حول السوق وجمع البيانات من منطقته.

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة



تتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في محافظات «القاهرة - القناة بالإسماعيلية - أسيوط - أسوان - الشرقية - طنطا - المنصورة ودمنهور».

الشروط المطلوبة توافرها



يشترط للتقديم علي فرص العمل المعلنة من قبل الشباب والرياضة مايلي :-

- يشترط أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام في المبيعات.

- وتشمل الشروط أيضا أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

- يفضل وجود خبرة في اكسسوارات الموبايل.

- أن يكون لديه موقف واضح للجيش.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- تتضمن المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة تمنح الشركة للعاملين بها راتب يتراوح بين 8500 إلى 10 آلاف جنيه.

- كما توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.

- كما يحصل العاملون على يوم إجازة أسبوعيا.

- كما توفر الشركة تأمين صحي واجتماعي.