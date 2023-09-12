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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية في حلوان.. صور

صدى البلد

 أطلقت كلاً من مؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة راعي مصر للتنمية أعضاء التحالف الوطني قافلة طبية شاملة تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي مدينة حلوان بالقاهرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية.
 

تضمنت القافلة  توزيع كراتين مواد غذائية وعلب حلوى علي الأسر الأولي بالرعاية من خلال متطوعي التحالف وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .


يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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