قادمة من مصر.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من عاصفة ترابية وأمطار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بعاصفة ترابية قادمة من مصر، ناتجة عن العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا بقوة، واتجهت مع ضعفها باتجاه مصر، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات القادمة.

وبحسب خبير الأرصاد الجوية الفلسطيني داوود طروة، فإن الأجواء ستتحول لتصبح مغبرة في جميع المناطق اليوم، مع درجات حرارة فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خلال ساعات الليل.

وخلال ساعات هذه الليلة أيضا، من المتوقع أن تسقط أمطار محلية على بعض المناطق.

ويوم غد، الأربعاء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تصحب بالرعد فوق بعض المناطق، وتكون الحرارة دون معدلاتها.