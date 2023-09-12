"حدائق القناطر الخيرية".. 155 عاما على افتتاحها ولا تزال تحافظ على رونقها

قال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، إن القناطر من أعظم مشاريع الري فى القرن ال19، مشيرا إلى أن محمد علي فكر فى إنشاء مشروع أو عمل فني يستطيع من خلاله التحكم فى المياه، ووقع الإختيار على القناطر.

وأضاف المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن منطقة القناطر تقع على بعد 22 كيلو من القاع، موضحا أنها سميت القناطر لأن مجموعة المنشأت الفنية عبارة عن فتحات أو عيون وكل عين تسمي بالقنطرة.

وتابع المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، أنه تم إنشاء منطقة حدائق القناطر، وجلب لها أشجار من كافة البلاد، وهي معمرة ومازالت موجودة حتي الأن وعمرها تجاوز ال150، لافتا إلى أن تلك الحدائق تتبع وزارة الري، والوزارة أتخذت على عاتقها فى السنوات الأخيرة لعمل مشروعات وتعيد إحياء تلك الحدائق وتستعيد رونقها للزوار.