بسام راضي لـ التلفزيون الإيطالي: مصر حريصة على تطوير قناة السويس لخدمة الإنسانية

تواصل القنوات التليفزيونية الايطالية استضافة السفير بسام راضي، سفيرنا في روما، من خلال سلسلة حلقات مخصصة لشرح مشروعات التنمية غير المسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد تناول بسام راضي بالشرح التفصيلي الدقيق فى أحدث ظهور له في البرنامج الإيطالي Parole di Donna ما طرأ على قناة السويس من مشروعات تطوير بداية من افتتاح قناة السويس الجديدة وحتى الآن، حتى وصلت إيرادات القناة مؤخرا لحوالى 9.5 مليار دولار سنوياً كرقم قياسي غير مسبوق فى تاريخ القناة منذ إنشائها عام 1869 ومقارنة بنصف هذا الإيراد قبل عام 2015.

وأوضح بسام راضي أن حجم البضائع العابرة للقناة وصل إلى حوالى مليار ونص طن بضائع تمثل حوالي 12%؜ من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيراً إلى أن نسبة 40% من حركة التجارة البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس.

وقال إن القناة حققت تلك الأرقام القياسية لعدة أسباب، ومنها حفر قناة السويس الجديدة فى زمن قياسي، والتى تعد ضمن أهم العوامل التي أدت لتلك الطفرة النوعية فى نشاط قناة السويس.

وأكد أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت عاملاً هاماً أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن رحلات عبور قوافل السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط بدلا من 22 ساعة، فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن وبأحمال عملاقة.

واستعرض بسام راضي توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فيما يخص استراتيجية تطوير قناة السويس، وأهمها تطوير المجرى الملاحي، وتوسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وزيادة عمق القناة لتصل إلى 24 مترا، وكذلك تطوير القطاع الجنوبى للقناة، ومنطقة البحيرات، والتحول الرقمى، ورفع قدرات الكوادر الفنية.

وأضاف بسام راضى أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع تنفق على كل تلك مشاريعها الخاصة بالتطوير والتحديث من ميزانيتها المعلنة وبالعملة المحلية بالجنيه المصري ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية ويكون العائد دائماً بالعملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى من النقد الأجنبى.

وذكر أن قناة السويس كذلك تواكب الاتجاه العالمى في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، مع حرص قناة السويس على الوفاء بالالتزامات البيئية للحفاظ على البيئة البحرية طبقاً للخطة القومية لمكافحة التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة.

واختتم اللقاء بالتأكيد أن التطوير المستمر لقناة السويس كممر مائى استراتيجى تقدمه مصر للعالم والإنسانية، وأن القناة هى جزء هام من تاريخ مصر وشريان السلام والرخاء.

وقدم السفير بسام راضي فيلما مترجما للغة الإيطالية تم عرضه في البرنامج عن مشروعات قناة السويس.