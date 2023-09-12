عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

أعلن اللاعب عمر ربيع ياسين عن رفض لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تظلم بيراميدز على عقوبة حسين الشحات وتكتفي بإيقافه مباراتين وفقا للائحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عمر ربيع:"لجنة الاستئناف باتحاد الكرة ترفض تظلم بيراميدز على عقوبة حسين الشحات وتكتفي بإيقافه مباراتين وفقا للائحة".

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن قلقله من الإصابات التي ضربت فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، التي أقيمت أمس الإثنين عن بداية نارية لفريق بيراميدز ضد الزمالك.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك فريق كبير لكن تحقيق نتيجة إيجابية قد يمنحنا دفعة قوية في المواجهات التالية، على أي حال لا يفرق من يكون المنافس عندما يكون لديك هدف تتطلع لتحقيقه”.