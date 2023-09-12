أول تعليق من بوتين بشأن ترشحه لانتخابات 2024

رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، التعليق بشأن ترشحه لانتخابات 2024، قائلا: "سنتحدث بهذا الشأن عندما يدعو البرلمان للانتخابات".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد عن نيته المشاركة في انتخابات 2024.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول، يوم الإثنين، إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

وقال بيسكوف: "إذا تحدثنا عمن سينافس رئيسنا في الانتخابات المقبلة، فبادئ ذي بدء، دعنا نقول هذا: الرئيس لم يعلن بعد أنه سيرشح نفسه. لكن إذا افترضنا أنه سيترشح، ربما يكون من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون منافسا حقيقيا له في المرحلة الراهنة ببلادنا".

وأصبح بوتين رئيسًا في اليوم الأخير من العام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية، وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.