خبيرة: منصة الاقتصاد الأخضر تعظم من استثمار السياحة البيئية

قالت الخبيرة السياحية راندا العدوى ، أن إطلاق منصة إلكترونية للاقتصاد الأخضر والتي تعد بمثابة بوابة إلكترونية للمستثمرين ، خطوة نحو السياحة البيئية الميسرة وتؤكد رؤية صحيحة لتحفيز القطع السياحي للاستفادة من موارد مصر الطبيعية وتعظيم المدخلات مع الحفاظ على سلامة البيئة .

أوضحت راندا في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن بات علينا النظر الي تعظيم السياحة البيئية في مصر ، خاصة مانمتلكة من بيئات جاذبة لسياحة المليارات ، فهي منتج مميز فريد ،ولكن لم نصل للاستثمار الأمثل في تلك النقطة وباتت الفرصة سانحة للمستثمرين عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتورمصطفي مدبولي عن إطلاق منصة الاقتصاد الأخضر .

السياحة البيئية



أشارت الخبيرة السياحية ، الي الدمج بين تيسير طرق الاستثمار البيئة والترويج الصحيح لتلك الفرص ،لافتة أن الاستثمار في تكنولوجيا السياحة البيئية يجب أن يكون مفهوم المرحلة الراهنة ، فالعالم أصبح يطل علينا بشكل مختلف من التطور وهو ما نواكبه الفترة الراهنة ومن يتخلف عن ذلك سيخرج من المنافسة العالمية.

أكدت أن المنتج السياحي البيئي في مصر ، فرص واعدة للاستثمار المحلة و الأجنبي ، وسيدعم استراتيجية الوصول الي 30 مليون سائح في مصر ، بالإضافة الى ان نوعية السائح المحب للسياحة البيئة من فئة شرائح عالية الانفاق.

جدير بالذكر أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخى في نسخته الأولى انطلق، اليوم الثلاثاء؛ لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، وسي يونج زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

يجري تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

ويعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز استحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.