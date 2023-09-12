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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر ، مؤكدا أن هذه المنصة ستسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر .

و أشار " يحيي " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد " الى أن الاستثمار البيئي والمناخي أحد أهم الملفات الحيوية التى يتجه إليها العالم أجمع خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية،لافتا إلى أن مصر تمتلك من الموارد ما يجعلها رائدة فى هذا الاستثمار .

 

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برلمانية: إطلاق منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي عامل جذب قوي للمستثمرين

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الحكومة تطلق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. فيديو

وطالب عضو البرلمان بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، لتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة يساعد في مواجهة التغيرات المناخية.

فى سياق متصل ، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للإستثمار البيئي والمناخي بمصر .

وأضاف خلال كلمته اليوم، أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، إضافة إلى توفير دراسات الجدوي الإقتصادية المبدأية وملفات التعريف بالفرص الإستثمارية فى إدارة النفايات والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب منصة إلكترونية مجلس الوزراء التغيرات المناخية

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