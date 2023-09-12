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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ 6 متهمين بإنهاء حياة مراهق بطلق خرطوش في مشاجرة بالإسماعيلية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف ومحمد علي الملط ، اليوم الثلاثاء حكمها بالإعدام  علي 6 متهمين بمقتل مراهق بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت في الإسماعيلية خلال في شهر سبتمبر عام 2022.

 

مد الأوكازيون الصيفي في الإسماعيلية حتى 30 سبتمبر

 

وتضمن الحكم معاقبة 3 متهمين بالمؤبد، وطفل بالسجن لمدة 15 سنة .

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية،  قد أصدرت  قرارها  بإحالة أوراق 7 أشخاص إلي فضيلة  مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش في مشاجرة نشبت في الإسماعيلية خلال في شهر سبتمبر عام 2022.

تحويل أوراق المتهمين للمفتي

وقضت المحكمة بإحالة أوراق كلاً من المتهم الاول صالح م ص ، وأحمد س م ع، وهشام ا م ع ، وباسل ا ع ي،  وثابت م ت،  وبلال ا م ، وأحمد م ح،  إلي مفتي الجمهورية.

وطبقا لأمر الإحالة فإن المتهمين السبع مشتركين مع 3 آخرين وهم يوسف ع س،  وعمر ر ف،  وأحمد س م، في قتل المجني عليه الطفل يوسف الشافعي عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد.

توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم قتل المجني عليه بسلاح ناري خرطوش، بعياريين ناريين وإصابته بإصابات مختلفة في أنحاء جسده بأسلحة بيضاء إلي ان سقط مضرجاً بدمائه حتي فاضت روحه وكذلك إتلاف زجاج صيدلية .

واستند أمر الإحالة إلي تحريات المباحث الجنائية بتوصلها إلي صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، اثر خلاف مسبق بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والاخير والمجني عليه فأحضرو أسلحة نارية وبيضاء.

وقال أمر الإحالة ان المجني عليه حاول الاختباء داخل إحدي الصيدليات وأغلق صاحب الصيدلية الباب عليهم إلا انهم حطمو الزجاج وأطلق أحد المتهمين عيارين ناريين صوبه مما أدي إلي وفاته.

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