شاهد.. انتوني موديست في أول ظهور بمران الأهلي بالتتش

شارك اللاعب أحمد حسن لقطات من ميران موديست مع الأهلي بالتتش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"انتوني موديست والمران الأول مع الأهلي بالتتش، اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب".

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة مهاجم الأهلي الجديد الفرنسي أنتوني موديست في المشاركه بمباراة السوبر الإفريقي كما أكد أنه جاهز فنيا وبدنيا .

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصدر بالأهلي: موديست أبلغ الإدارة برغبته في المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي وأكد أنه جاهز فنيا وبدنيا".

وأعلن النادي الأهلي، أمس الإثنين، تعاقده مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء جميع الإجراءات التعاقدية.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.