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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يحذر من إغلاق حكومي نهاية هذا الشهر

بايدن
بايدن

أطلق مسؤول أمريكي كبير  تحذيرا  من خطر  حدوث إغلاق حكومي، وإنه سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكية والعالمي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل.


قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، ذلك أمام اجتماع خاص عقد في نيويورك.

وحذر أدييمو من هناك إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.

وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بأكملها تقريبا.

وقال أدييمو "إن أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف".

وأضاف "آخر شيء نحتاجه هو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي".

 

الحكومة الفيدرالية الاقتصاد الامريكى إغلاق حكومي

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