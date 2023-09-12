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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم.. بوريل: حزين لصور الدمار في ليبيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم إلى ليبيا.

 

وأكد بوريل عبر صفحته بموقع “إكس” أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في ليبيا عن كثب على استعداد لتقديم الدعم.

 

وأعرب بوريل عن الحزن لصور الدمار في ليبيا نتيجة الظروف الجوية القاسية التي تسببت في خسارة مأساوية في الأرواح.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الكتلة تعمل على مساعدة المتضررين من السيول في ليبيا.

 

وقال ميشيل، في منشور له عبر "اكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر"، إن هناك صورا مروعة من ليبيا بعد الوفيات والدمار الناجم عن الفيضانات، وخاصة في شرق البلاد".

وأضاف: "أرسل خالص تعازينا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى الشعب الليبي وأسر الضحايا".

 

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة".

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