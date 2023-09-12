أهلي 2005 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 اليوم الثلاثاء خارج ملعبه مع القناة، في المباراة التي تقام بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



يدخل «أهلي 2005» مباراة اليوم وهو لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما فاز بنتيجة كبيرة على بلدية المحلة في لقاء الجولة الأولى بثمانية أهداف دون رد، إذ يسعى الفريق بقوة لتكرار إنجازه في الموسم الماضي والتتويج مرة ثانية بلقب الدوري.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد نحلة المعد البدني.

