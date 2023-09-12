عاجل
بفستان جريء.. جورجينا رودريجيز رونالدو تسحر العيون بهذه الإطلالة إقبال كبير على زيارة معالم دير سانت كاترين اليوم نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. نواب: خطوة رائدة لتنمية الاقتصاد .. ومطالب بإيجاد طرق مبتكرة لإشراك القطاع الخاص أخبار التوك شو.. تراجع أسعار الذهب.. موعد انتهاء العاصفة دانيال.. إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداءات استغاثة.. الكشف عن أول حصيلة وفيات لمصريين جراء سيول ليبيا

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

أفادت وسائل الإعلام الليبية، اليوم الثلاثاء، بأن 
أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل الليبية أطلقوا نداءات استغاثة لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخص، من بينهم 7 مصريين، إلى جانب الكثير من الإصابات، في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة حتى الآن.

 

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن  إيهاب بوجميمة، أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية قوله إن “وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة، وأن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان”.

 

وأوضح أن “عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ حتى الآن 25 حالة، من بينها 7 حالات لمواطنين من الجالية المصرية، ومواطن سوداني الجنسية”.

 

وأكد أنهم في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية والعينية، مطالبا السلطات المعنية بالأزمة بالتوجه الفوري للمنطقة ومساعدتهم في إغاثة المنكوبين.

 

وكان وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، عن وفاة العديد من المصريين ضمن وفيات فيضانات درنة في ليبيا بعد أن ضربها إعصار "دانيال" المدمر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".

 

كما قال وزير الداخلية الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي هناك مناطق عدة بدرنة جرفتها السيول تجاه البحر.

ليبيا فيضانات ليبيا سيول ليبيا إعصار دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

كيفية صلاة العيد الأضحى .. أسهل طريقة لأدائها لمن فاتته

هنيئا لمن لبى وأدى| إمام الحرم المكي: الأضحية شعيرة إسلامية وملة إبراهيمية وسنة محمدية.. وخطيب مسجد الرسول: العيد تربية على سخاء النفس وسلامة الصدر وصفاء السريرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

أوبك تصدر توقعاتها للطلب العالمي على البترول لـعام 2024

ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بعد العاصفة دانيال.. فيديو

في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ