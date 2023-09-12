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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النجم الساطع 2023 .. تدريب وحدات خاصة على ردع تهديدات الدمار الشامل

صدى البلد

انطلقت ضمن المناورات المصرية-الأمريكية المشتركة النجم الساطع 2023، فعاليات التدريب على الوقاية من مخاطر الهجمات الإرهابية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والعبوات شديدة التفجير CBRNE، وذلك باستخدام أنظمة حديثة للرصد والوقاية والاحتواء.

و تمتد تدريبات النجم الساطع العسكرية من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 بحضور أكثر من 8 آلاف عسكري ومتخصص من 34 دولة، يعملون معًا لتعزيز التكامل العسكري بين الوحدات المختلفة وتطوير القدرات الدفاعية والمهارات القتالية في مواجهة التحديات الهجينة في القرن الحادي والعشرين.

تشمل أهداف تدريبات النجم الساطع 2023 سبل ردع التهديدات الإرهابية غير التقليدية واحتواء أثرها، حيث تعدّ التهديدات من هذا النوع أكثر تعقيدًا في المكافحة وتتطلب قدرات تقنية فائقة ومهارات متخصصة للتعامل معها، فضلًا عن تنسيق دقيق بين الوحدات الميدانية والوحدات المساندة.

وفي هذا الإطار، ستنفذ الوحدات المتخصصة في التعامل مع CBRNE عددًا من مهام الاستطلاع بهدف رصد المخاطر وتطوير استجابات فورية لها تمنع وقوعها، بالإضافة إلى تعزيز التكامل العسكري بين الدول المختلفة لتحسين جاهزيتها للتصدي للإرهاب والحفاظ على الأرواح. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك الوحدات في تدريبات لحماية البنية التحتية الحيوية، مع التركيز على الدفاع عن المباني الرئيسية والمرافق العامة، مثل خزانات المياه ومحطات الطاقة وأي خدمات أخرى قد يتسبب الهجوم عليها في آثار سلبية على السكان المدنيين.

علاوة على ما سبق، ستقوم قوات الدول المشاركة في النجم الساطع 2023 بتنفيذ عمليات محاكاة للمهام القتالية، تم تصميمها لتطوير التكامل العسكري للقوات المشاركة في التدريب وشحذ كفاءتها القتالية، وتعكس هذه التدريبات الرغبة المشتركة للدول المشاركة في الارتقاء بقدراتها الدفاعية لردع كل أنواع المخاطر المستحدثة والهجينة. تجري مناورات النجم الساطع 2023 بقاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غرب مصر بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة المتحدة وألمانيا.
 


 

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