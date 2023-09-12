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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناشدات عاجلة.. الصليب الأحمر يسعى لجمع 100 مليون دولار للمغرب

عمليات انقاذ في المغرب
عمليات انقاذ في المغرب

طالب الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، العالم بتحرك عاجل لجمع المال لمساعدة المتضررين في المغرب عقب الزلزال المدمر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واعتبر الصليب الأحمر، أن المبلغ المطلوب الآن يصل لــ 100 مليون دولار، وذلك وخلف الزلزال أكثر من 2800  ضحية.

وقالت كارولين هولت، مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، "نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية".


وأضافت أنّ الأموال مطلوبة من أجل "الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية". وتابعت "نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنّب موجة ثانية من الكوارث".

وبعد أيام من الكارثة، لازالت فرق الإنقاذ  تبحث بين أنقاض المنازل على أمل العثور على ناجين.

وسمح المغرب لفرق الإنقاذ من بريطانيا وقطر وإسبانيا والإمارات بتقديم المساعدة له.
 

وقالت وكالة شينخوا الصينية، أن الزالزال خلف حصيلة ضحايا كبيرة بالمغرب، 2862 قتيلا و2562 جريحا حتى مساء يوم أمس (الاثنين)، وفقا لآخر تحديث صادر عن وزارة الداخلية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عند الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي  يوم الجمعة على عمق 18.5 كيلومتر. 

 

100 مليون دولار الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الاحمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاحتياجات الأساسية الزلزال المدمر

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