عربية النواب تثمن تكليفات الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب مؤكداً أن الرئيس السيسى يحرص دائماً على مساندة ودعم الدول العربية الشقيقة ومختلف دول العالم عندما تتعرض لأى مخاطر وكوارث طبيعية وصحية.



ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه المواقف الانسانية رفيعة المستوى والتى تؤكد استمرار الدور التاريخى والمحورى لمصر فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة الاشقاء بمختلف الدول العربية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية وباقصى سرعة.



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن هذه التكليفات من الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق داخل دولتى ليبيا والمغرب الشقيقتين من الرأى العام الليبى والمغربى وبجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.