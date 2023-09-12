بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

في ختام معسكر المنتخب الوطني خلال شهر سبتمبر الجاري، ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والتونسية بفارغ الصبر مشاهدة المباراة الودية المثيرة بين منتخبي مصر وتونس. وستكون هذه المباراة فرصة لاختبار العناصر الوطنية وتحضيراتهم قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا. وفيما يلي معلومات حصرية حول موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد المباراة

تنطلق مباراة مصر وتونس الودية اليوم الثلاثاء، في السابعة مساءً.

مكان المباراة

ستُقام المباراة على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في القاهرة.

البث المباشر والقنوات الناقلة

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل هذه المباراة المهمة على قنوات أون تايم سبورت. وستكون المباراة متاحة على قناة أون تايم سبورت 1.

استوديو التحليل

وسينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة الخامسة مساءً، أي قبل المباراة بـ 120 دقيقة. وسيقدم خبراء التحليل تحليلات دقيقة لأداء الفرق وتوقعاتهم لهذه المباراة المثيرة.

محمد صلاح يشارك

وسيكون محمد صلاح جزءًا من هذه المباراة المهمة. بعد غيابه عن مباراة إثيوبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وقرر صلاح الانضمام إلى معسكر المنتخب في الأيام الماضية. إن مشاركته في هذه المباراة تعكس تفانيه ودعمه للفريق الوطني.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، علي جبر، حسام عبد المجيد ، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش



وتعد مباراة مصر وتونس، فرصة مثالية لمحبي كرة القدم لمشاهدة العناصر الوطنية في أداءهم واستعداداتهم للبطولة القارية المقبلة. وتأتيكم هذه المباراة حصريًا على قنوات أون تايم سبورتس، فلا تفوتوا فرصة مشاهدة هذا اللقاء المثير.