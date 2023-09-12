فتاوى تشغل الناس|أيهما يحقق الأمنيات النذر أم الدعاء؟.. لا أستطيع الحياة بعد وفاة أمي ماذا أفعل؟.. هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأختي المطلقة؟.. فاتني صلاة العشاء وتذكرتها صباحا فهل أؤديها؟

فتاوى تشغل الناس

النذر أم الدعاء .. أيهما أكثر تأثيرا في تحقيق الأمنيات

لا أستطيع الحياة بعد وفاة أمي فماذا أفعل؟.. علي جمعة يوجه نصيحة

هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأختي المطلقة .. اعرف الموقف الشرعي

حكم الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركوع والسجود .. أزهري يجيب

حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من الهاتف.. أزهري يرد

فاتني صلاة العشاء وتذكرتها في الصباح فهل أؤديها وحكم الجهر فيها؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الاخبار والفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها فى حياتهم اليومية، نبرز أهمها فى هذا التقرير .

فى البداية .. قال الشيخ مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن النذر لا يغير من قضاء الله شيئا، لكن الدعاء يغير، مبينا أن إيضاح مثل هذا الفرق يعد من ضمن تجديد الخطاب الدينى.

وأوضح الشيخ مجدى عاشور، فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «نذر رجل أن يذبح إذا نجح ابنه ثم توفي؛ فهل يجب على أولاده أن يوفوا بالنذر؟»، فرد عليه قائلا: إنه من باب تجديد الثقافة الدينية لدى الناس: أن لا يلزم الإنسان نفسه بأمر لا يحقق الله له رغبة، بل إن الدعاء هو الطريق الأمثل والأسرع لقضاء حاجات الإنسان عند ربه.

وأضاف: "أن النذر لن يحقق لك ما تطلب إن لم يكن فى تقدير الله لك، فالدعاء يغير قضاء الله والنذر لا يغيره"، مبينا أن النذر يعتمد على الاشتراط أما الدعاء فيعتمد على الانكسار والتذلل للمولى – عز وجل.

وأكد عاشور أن إخراج الصدقات يغنى عن الأموال التى يخرجها الانسان إذا نذر، مستشهدا بما روى عن الرسول – صل الله عليه وسلم- قوله:«حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع".

وأشار فى إجابته عن السؤال أيضا، إلى أن النذر لا يسقط بالوفاء؛ فإن كان الإنسان قد حدد مبلغا من المال مثلا للوفاء بنذر ما، ثم توفى؛ وجب على ورثته إخراجه من التركة؛ لأنه يعد دينا فى ذمته.

أرسل شاب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول فيه: “أحلم بوالدتي المتوفاة دائما، وقلبي متعلق بها جدا، فماذا أفعل؟”.

رد الدكتور علي جمعة قائلا: حبك لوالدتك بهذا الشكل؛ له ثواب كبير عند الله وستؤجر عليه ، ولكن طالما توفت فلا تملك لها إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة وتصدق على روحها ويوجد كثير من أعمال بر الأم بعد الوفاة .

وأضاف جمعة: التفت إلى عملك ومستقبلك، فوالدتك رحمة الله عليها لا ترضى بأن تكون هي سبب تعطيلك عن العمل والحياة الطبيعية، واعلم إذا كنت غير متزوج فلا تقارن الفتاة التي سترتبط بها بوالدتك ، فالأم لا تعوض واعلم إذا فعلت هذه المقارنة فلن تجد ولن تتزوج.

وتابع: أفضل شيء هو الدعاء لها في السجود وبعد الصلاة واقرأ القرآن وهب ثوابه لها ، أذهب لأداء العمرة وهب ثوابها لها .

قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه يجوز إعطاء الصدقة أو الزكاة للأقارب بصفة عامة بما فيهم الأشقاء كما يجوز للوالدين إعطاء الزكاة للأبناء، لكن بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين أو في حاجة شديدة للمال .

وأضاف الأطرش ردا على سؤال هل يجوز إعطاء شقيقتي المطلقة زكاة مال علما بأنها تعول أطفالا وما يعطيها طليقها ووالدي، لا يكفيها هي وعيالها.. قائلا: يجوز لك دفع زكاة المال لها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها؛ لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة.

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعا للمزكى أن يدفع زكاته لأصوله أو فروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا إلا إذا كان من باب كونهم غرماء فيعطيهم الزكاة من باب الغارمين وليس من باب الفقراء أو المساكين.

قالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

أوضحت الدار أن إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد.

ويستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراج زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذ تخرج زكاة هذا المال -إذا تحققت شروط زكاته- بعد مرور حول من يوم قبضه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.

الزكاة هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.

وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، يقول فيه " سبحت فى الركوع تسبيحة واحدة هل صلاتي باطلة ، وما حكم الخطأ في الأذكار ، وهل يشترط قول الذكر ثلاث مرات في الركوع أو السجود ؟.

ورد الشيخ عبد الحميد ، قائلا: "لا بل صلاتك صحيحة، والفرض أن تركع وتطمئن فى الركوع، وما دمت ركعت فصلاتك صحيحة".

وأضاف: "حتى ولو أخطأت في هذه الأذكار كأن قلت ذكر السجود في الركوع صلاتك صحيحة ، ولا يجب عليك سجود السهو في ذلك عند الجمهور".

وفيما يخص التسبيح فهو سنة على مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة فهو واجب عندهم وأقله تسبيحة واحده ، فيستحب لك أن تسبح الله ثلاث مرات أو أكثر فى الركوع والسجود، وأقل السنة فيه تسبيحة واحدة، ولو سبحت الله مرة واحدة فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن النظر إلى الأعلى بعد القيام من الركوع مكروه شرعا.

وأضاف «عاشور»، في فتوى له، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النظر للأعلى بعد القيام من الركوع، مستشهدا بالحديث الشريف بما رواه البخاري (750) عن أنس بن مالك عن النبي صلى اللهم عليه وسلم، أنه قال «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم».

وأوضح مستشار المفتي، أنه ينبغى على المسلم أن ينظر أثناء الصلاة إلى موضع سجوده، لأنه أدعى إلى الخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى.

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الله- تعالى- جعل للمرأة أحكاما مخصوصة في الإسلام.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لـ صدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من الهاتف؟ أنه يجب على المرأة مراعاة هذه الأحكام المخصوصة، والتي خفف الله عنها في هذه الحالات، ومنها وقت الحيض أو النفاس.

وأشار إلى أن الله تعالى خفف عن المرأة وقت الحيض والنفاس، فلا يحل لها أن تصوم أو تصلي، وعليها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

كما لا يجوز للمرأة الحائض لمس المصحف وهي حائض، لقول الله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون).

وأوضح، أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في فترة الحيض إلا لضرورة، مثل المرأة التي تحفظ القرآن وتحتاج إلى المراجعة عليه، أو المرأة التي عليها امتحان وتضطر للقراءة في هذا الوقت.

قال الفقهاء إن الصلاة الفائتة يجب قضاءها في حال تذكرها إذا كان الشخص ناسياً، أو صلاتها عند الاستيقاظ إذا كان الشخص نائماً، وهذا يعني أنه في حال استيقاظك وقت الفجر وقد فاتتك صلاة العشاء فعليك قضاء الفائتة ثم أداء صلاة الفجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، ولا يجوز تأخير الصلاة حتى وقتها باليوم التالي، أي لا يجوز لك أن تؤجل صلاة العشاء التي فاتتك من امس حتى يأتي وقت العشاء من اليوم بل تقضى مع صلاة الفجر حال الاستيقاظ، وقد بين العلماء كراهة تأجيل الصلاة، وتركها بدون عذر خطأ كبير.

وأوضحوا أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. وهذا قول أخرجه البخاري ومسلم.

ولكن إن كنت تشعر بالتعب عند بداية وقت العشاء، فيجوز لك أن ترتاح حتى نهاية الوقت مثلاً، حتى تستطيع أداء الصلاة بخشوع وتركيز.

وفي حال نام الشخص قبل وقت العشاء، فعليه أن يسعى للاستيقاظ قبل دخول وقت الفجر، إذا غلبه النعاس أو التعب، ويجتهد بما أمكنه أن يجتهد حتى لا تفوته الصلاة.

وأنصحك بالحرص على تنظيم وقتك بحيث لا تضيع صلواتك وتستطيع أداءها بوقتها بخشوع.