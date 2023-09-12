الصحفيين تعزي ضحايا زلزال المغرب

بعث نقيب الصحفيين خالد البلشي ببرقية تعزية في ضحايا زلزال المغرب إلى أحمد التازي سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، وكان نصها:

تتقدم نقابة الصحفيين المصريين نقيبًا ومجلسًا بأحر التعازي إلى شعب وحكومة المملكة المغربية الشقيقة، وبالمواساة والتضامن مع أهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز جنوب مدينة مراكش، وأسفر عن آلاف الضحايا من القتلى والمصابين.

وتثمن النقابة حملات الدعم وقوافل المتطوعين التي نظمها المجتمع المدني المغربي بالتعاون مع الحكومة لتخفيف معاناة الضحايا وأسرهم، كما تشيد النقابة بكل الدول التي قدمت يد العون في هذه المأساة الكبيرة.

وإذ يتقدم الصحفيون المصريون بخالص العزاء لأسر الضحايا فإننا نسأل الله أن يلهمهم السلوان والصبر على مصابهم الجلل.

