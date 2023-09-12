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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من مران الأهلي الأخير قبل السفر إلي السعودية استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي..صور

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي الأخير قبل السفر إلي السعودية استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير :لقطات من مران الأهلي الأخير قبل السفر إلي السعودية استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي. 🦅📸".

 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي. 


عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 


وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي 
وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران. 
وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 
وخاض اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي. 
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

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