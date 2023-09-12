عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود ياسين: دوري فى الكتيبة 101 كان صعب | خاص

صدى البلد

كشفت الفنان الشاب محمود  ياسين كواليس مشاركتة فى مسلسل الكتيبة 101 على هامش حضوره مهرجان القاهرة للدراما .

وقال محمود ياسين :" الدور كان مختلف عنى وصعب لإنى ممرتش بتجربة زى اللى الشهيد أحمد عصمت مر بها".

وأضاف محمود ياسين :" الدور كان صعب وتواصلت مع أهل الشهيد أحمد عصمت وكانوا بيساعدونى والجمهور كان راضى عن الدور".

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 

ويعتبر مسلسل  الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحةالمصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 

ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريشوسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه علىأنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصديللجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنانعمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسرياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، منإخراج محمد سلامة، وتأليف إياد

الكتيبة 101 في مسلسل الكتيبة 101 أعمال محمود ياسين أحداث مسلسل الكتيبة 101 أحمد عصمت الفنان الشاب محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تحذيرات وجرس إنذار.. موعد انتهاء العاصفة دانيال

الكهرباء ترفع حالة الاستعداد القصوى.. وغرفة عمليات مركزية لمواجهة العاصفة دانيال

زلزال مراكش.. صحف أوروبية تبرز رفض المغرب مساعدات فرنسا

تقديم 434 ألف خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة خلال 24 ساعة

شباب الصحفيين بعد توجيهات الرئيس السيسي: مصر الكبيرة تدعم أشقائها في المحن

صالون تواصل الأجيال يناقش رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة.. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

مناشدات عاجلة.. الصليب الأحمر يسعى لجمع 100 مليون دولار للمغرب

مروة صبرى تكشف سر هجومها على أسما شريف منير.. صور

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ