محمود ياسين: دوري فى الكتيبة 101 كان صعب | خاص

كشفت الفنان الشاب محمود ياسين كواليس مشاركتة فى مسلسل الكتيبة 101 على هامش حضوره مهرجان القاهرة للدراما .

وقال محمود ياسين :" الدور كان مختلف عنى وصعب لإنى ممرتش بتجربة زى اللى الشهيد أحمد عصمت مر بها".

وأضاف محمود ياسين :" الدور كان صعب وتواصلت مع أهل الشهيد أحمد عصمت وكانوا بيساعدونى والجمهور كان راضى عن الدور".

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحةالمصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريشوسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه علىأنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصديللجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنانعمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسرياسين، وهم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، منإخراج محمد سلامة، وتأليف إياد