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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شباب الصحفيين بعد توجيهات الرئيس السيسي: مصر الكبيرة تدعم أشقائها في المحن

هيثم طوالة
هيثم طوالة

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة الباسلة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والمساعدة  جوا وبحرا ومساندة الأشقاء في ليبيا  نتيجة العاصفة "دانيال" وفي المغرب على إثر الزلزال المدمر  تؤكد على إنسانية الرئيس التي تحمل أسمي مقومات الخير والعطاء والحق في الحياة .

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: تعودنا في دولة 30يونيو الجديدة إن مصر "الكبيرة "تقف وتدعم الأشقاء في كل المحن والمصائب التي يتعرضون لها ودائما يضرب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة وعزيمة الأبطال أروع الأمثلة في الوطنية الخالصة والمخلصة والعطاء بلا حدود للأشقاء وهذا ليس جديدا ولا غريبا على قائد وزعيم المنطقة العربية.

وأضاف طوالة: إن إعلان مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع الشعبين الشقيقين تأكيد من جديد على إن "مصر السيسي" تشعر بنبض الأشقاء وتتفاعل وتتعايش مع كل آلامهم وأحزانهم .

أشار رئيس الجبهة إلي إن جموع المصريين في الداخل والخارج قلوبهم مع رفقائهم في ليبيا والمغرب داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتولاهم برحمته الواسعة ويخرجهم من كبوتهم على خير وسلام.

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شباب الصحفيين بعد توجيهات الرئيس السيسي: مصر الكبيرة تدعم أشقائها في المحن

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