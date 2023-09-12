إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو (م. ا. ع، مصاب بكسر بالذراع الأيسر)، على الطريق الصحراوي الشرقي، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ ما نتج عنه إنقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة كل من:"ر. ك. م 24 عامًا بجرح متهتك بالساعد الأيمن، وأ.ع.م 37 عامًا بكسر بالساعد الأيمن، وب.ع.م 20 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، وع.أ.ع بسحجات وكدمات بالجسم، وإ.ش.ع 19 عامًا بكدمات بالظهر، وأ.س.م 16 سنة بسحجات وكدمات بالجسم.

وأصيب كل من:" م.ر.م بسحجات وكدمات بالجسم، وع.ع.م 27 عامًا بسحجات وكدمات بالجسم، ون.ع.ع 49 عامًا بجرح بالزراع الأيمن، وم.ط.م 40 عامًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، بواسطة 6 سيارات إسعاف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.