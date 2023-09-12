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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نص مليون جنيه.. مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان.. تفاصيل

صدى البلد

" مراهق، لم يبلغ من العمر سوى 17 عاماً، اشترك مع  آخرين لتنفيذ مخطط جريمتهم باختطاف صاحب مزرعة خيول بمنطقة نزلة السمان في الجيزة".

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"المتهمين، في لحظات قليلة نفذوا مخطط جريمتهم وقاموا، بخطف المجني عليه أحمد عبدالمنعم، كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، بعد أن أشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين.

صدى البلد يرصد تفاصيل القضية من أمر الإحالة، حيث أصدر المستشار طارق حسنين، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قرارا بإحالة المتهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.

وحملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة.

مزرعة خيول

 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه أحمد عبد المنعم كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهر فى وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين.

وطلب الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان بالإدعاء مدني بمبلغ نص مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت في واقعة خطف موكله.


انعقدت الجلسة بمحكمة جنوب الجيزة، حيث اكد المتهم الاول أمام المحكمة أنه يبلغ من العمر ١٧ سنه ويريد أن يتم تحويله إلى الأحداث، كما  طلب المتهم التاني سماع شهود الاثبات.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمه اثبات الادعاء المدني وعرض الاوراق علي الباحث الاجتماعي واستدعاء شهود الاثبات.

وقررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان إلى لدور نوفمبر لسماع شهود الإثبات.


وقال الدكتور عصام الطباخ، محامى المجنى عليه، بأن طلبه الأساسي أمام محكمة الجنايات سيكون الادعاء المدنى بمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى لكون المجنى عليه مريض بالقلب وقد ساءت حالته بعد واقعة الاعتداء والتهديد وساءت نفسيته وأصيب بأضرار مادية ومعنوية بالغة.

وأكد الطباخ أنه سينضم للنيابة العامة فى طلب توقيع أقصى العقوبة، والتى ستصل وفقاً لقانون العقوبات إلى السجن المؤبد.

مراهق صاحب مزرعة خيول المستشار طارق حسنين خطف صاحب مزرعة خيول صاحب مزرعة محكمة جنوب الجيزة نصف مليون جنيه

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