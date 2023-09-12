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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تنمية المشروعات" يوقع عقدا مع "ريفي" بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة

صدى البلد

شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشروعات المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه.

وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وحسن أحمد محمد حلمي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة خدمات المشروعات المتناهية الصغر "ريفي"، وأحمد محمود لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. 

وأوضح باسل رحمي - في بيان - أن العقد الذي تم توقيعه بقيمة 150 مليون جنيه سيتم من خلاله تمويل 6000 سيدة وفتاة بكافة المحافظات بهدف تشجيعهن على إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدتهن على تطوير مشروعاتهن القائمة والتوسع فيها ما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

وأفاد بأن الجهاز يستهدف دعم المرأة والعمل على توفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة خاصة للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية حيث يقدم لهن مختلف أوجه الدعم الفني لمساعدتهن على اكتساب المهارات الأساسية التي تشجعهن على الاقبال على العمل الحر واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهن لبدء مشروعاتهن الجديدة.

وأضاف أن الجهاز يتوسع في التعاون مع مختلف شركاء التنمية والجهات الوسيطة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في هذه المناطق بهدف تسهيل حصولهن على الخدمات المالية المناسبة لمشروعاتهن وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات مجتمعاتهن المحلية.

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