محافظ قنا: لدينا كفاءات يجب الاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل

أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة ، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم،والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم /الثلاثاء/ العاملين بمكتب الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها.. موجها الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز.

وعلى صعيد متصل - شارك نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر في ورشة العمل التى ينظمها ديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدريب القائمين على منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية وجهاز شئون البيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء على إجراءات إستلام المستندات وإدخالها على المنظومة و التنسيق بين الجهات المعنية بشكل سريع.

وأوضح نائب محافظ قنا، أنه يتم تنظيم ورشة العمل على مدار يومين، و يشارك في فعاليات اليوم الأول 26 متدربا من الجهات المستهدفة والمراكز التكنولوجية بمدن ( قنا – فقط – قوص – نقادة ) ، وسوف تُستكمل فعاليات الورشة غدا بحضور العاملين بالمراكز التكنولوجية لمدن ( أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف ) بالإضافة إلى ممثلى الجهات الخارجية.