عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: لدينا كفاءات يجب الاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل

صدى البلد

أكد محافظ قنا أشرف الداودي أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة ، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم،والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين. 
جاء ذلك خلال تكريمه اليوم /الثلاثاء/ العاملين بمكتب الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها.. موجها الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز.
وعلى صعيد متصل - شارك نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر في ورشة العمل التى ينظمها ديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدريب القائمين على منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية وجهاز شئون البيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء على إجراءات إستلام المستندات وإدخالها على المنظومة و التنسيق بين الجهات المعنية بشكل سريع.
وأوضح نائب محافظ قنا، أنه يتم تنظيم ورشة العمل على مدار يومين، و يشارك في فعاليات اليوم الأول 26 متدربا من الجهات المستهدفة والمراكز التكنولوجية بمدن ( قنا – فقط – قوص – نقادة ) ، وسوف تُستكمل فعاليات الورشة غدا بحضور العاملين بالمراكز التكنولوجية لمدن ( أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف ) بالإضافة إلى ممثلى الجهات الخارجية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

ترشيحاتنا

اصفرار في الجو وأمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تقترب وطوارئ في هذه المناطق

مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا في المغرب وليبيا

وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

بعد لقائه نقيب المحامين.. النائب العام يقرر الإفراج عن أسامة إبراهيم

وزيرة البيئة: انشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ