القابضة لمياه الشرب : استمرار حالة الطوارئ حتى استقرار الأحوال الجوية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من آثار العاصفة دانيال بالكامل، مع المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.

وأوضح أن جميع الشركات على مستوى الجمهورية ى حالة طوارئ واستعداد كامل منذ فترة بعد البدء فى فترة التقلبات والنوات المختلفة ، وتم انتشار المعدات بالمحافظات الساحلية للتعامل مع اى تجمعات للمياه الامطار خاصة بالإسكندرية والساحل ومطروح ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تشمل جميع القطاعات بجميع الشركات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح ، إن الوضع الحالي مستقر بعد تعرض المحافظة الى امطار خفيفة لم يكن لها تأثير، مؤكدا أن العاصفة فقدت قوتها مع دخولها مصر ولم يصل إلا توابعها وتم التعامل مع الأمطار بشكل عاجل وسريع، مشيرا إلى استمرار حالة الطوارئ حتى مساء اليوم بالتنسيق الكامل مع المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاجهزة المختلفة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الاسكندرية ، إن الأمطار خفيفة ولم يكن لها تأثير كبير على حركة المواطنين وهناك استعدادات كاملة للتعامل مع أى وضع خلال فترات تعرض المحافظة للعاصفة دنيال والتي اوشكت على مغادرة الاسكندرية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع المحافظة شركة مياه الاسكندرية وغرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مع انتشار المعدات ومنع وقوف السيارات بالقرب من بالوعات الأمطار وفتح الشنايش على البحر، ومتابعة بيانات هيئة الارصاد الجوية بشكل مستمر.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحفظات القناة ، إنه تم الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مبكرا مع توقع حدوث عواصف وأتربة يصاحبها سقوط أمطار واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة التقلبات الجوية لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها ، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب ، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه ، والتأكيد على توافر المولدات الكهربية وجاهزيتها لتشغيل المحطات حال انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وادارة الازمات والطوارئ خلال موجة التقلبات الجوية، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى مشاكل طارئة على مستوى محافظات القناة.