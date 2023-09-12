بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بسوهاج للعام الدراسي الجديد 17 سبتمبر

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه سيتم البدء في تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجامعي الجديد اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الحالي، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج - في تصريح اليوم - أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، وذلك للتيسير عليهم، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، لافتاً إلى أنه جاري استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها.

وأضاف أنه تم تخصيص يوم 17 سبتمبر لتسكين الطلاب بكليات "التمريض، والهندسة، وتكنولوجيا التعليم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، والحقوق"، كما تم تخصيص يوم الاثنين 18 سبتمبر لتسكين طلاب كليات "الطب البيطري، وألسن، والتربية، والتربية النوعية، والآداب"، ويوم الثلاثاء من نفس الشهر لكليات "التربية الرياضية، والآثار، والتجارة، والطب البشري، والصيدلة"، بالإضافة إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس 20 و21 سبتمبر لتسكين تخلفات جميع الكليات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تسكين الطالبات اعتباراً من يوم الأحد 24 سبتمبر وحتى الخميس 28 من نفس الشهر، حيث تم تخصيص يوم الأحد لتسكين طالبات كليات "العلوم، والصيدلة، والحاسبات والمعلومات، والتجارة، والحقوق، والتربية النوعية"، وتم تخصيص يوم الإثنين 25 سبتمبر لتسكين كليات "التمريض، والطب البيطري، والآداب، والتكنولوجيا والتعليم"، إلى جانب تخصيص يوم الثلاثاء 26 سبتمبر لكليتي "التربية، والهندسة"، ويوم الأربعاء 27 سبتمبر لكليات "الطب البشري، والتربية الرياضية، والألسن، والزراعة، والآثار"، ويوم الخميس 28 سبتمبر سيتم تسكين تخلفات جميع الكليات.