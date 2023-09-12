كارثة ضخمة.. انقطاع الكهرباء في 430 قرية بأوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

أفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية “أوكرينرجو”، اليوم الثلاثاء، بوجود نقص إمدادات الطاقة في حوالي 430 قرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصراع الدائر في البلاد.

وقالت "أوكرينرجو” عبر “تليجرام: "حالة نظام الطاقة في أوكرانيا: بسبب الأعمال العدائية وأسباب أخرى، لا تزال 427 قرية بدون كهرباء”.

وأضافت: “هناك أضرار جديدة لحقت بالشبكات في منطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك في أجزاء من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوريجيا وخيرسون التي تسيطر عليها كييف”.

وتابعت: “لأسباب فنية، يتم إلغاء قطع الكهرباء جزئيًا عن أوديسا.. تستمر أعمال الترميم الطارئة”.