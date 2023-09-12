عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة ضخمة.. انقطاع الكهرباء في 430 قرية بأوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء 430 قرية في أوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

أفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية “أوكرينرجو”، اليوم الثلاثاء، بوجود نقص إمدادات الطاقة في حوالي 430 قرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصراع الدائر في البلاد.

وقالت "أوكرينرجو” عبر “تليجرام: "حالة نظام الطاقة في أوكرانيا: بسبب الأعمال العدائية وأسباب أخرى، لا تزال 427 قرية بدون كهرباء”.

وأضافت: “هناك أضرار جديدة لحقت بالشبكات في منطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك في أجزاء من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوريجيا وخيرسون التي تسيطر عليها كييف”.

بوتين يكشف الحالة الوحيدة التي تدفع أوكرانيا إلى الحديث عن السلام

بعد امتناعها.. السويد تغير موقفها بشأن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

وتابعت: “لأسباب فنية، يتم إلغاء قطع الكهرباء جزئيًا عن أوديسا.. تستمر أعمال الترميم الطارئة”.

كييف أوكرينرجو أوكرانيا الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

بعد امتناعها.. السويد تغير موقفها بشأن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

نداءات استغاثة.. الكشف عن أول حصيلة وفيات لمصريين جراء سيول ليبيا

الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم.. بوريل: حزين لصور الدمار في ليبيا

أول تعليق من بوتين بشأن ترشحه لانتخابات 2024

بسام راضي لـ التلفزيون الإيطالي: مصر حريصة على تطوير قناة السويس لخدمة الإنسانية

ربع المدينة اختفى.. إعلان صادم من وزير ليبي عن الوضع في درنة.. شاهد

"حجر عثرة" في العلاقات.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو الصين لكبح تهديدات بيونج يانج

10 مرات خلال اليوم.. طائرات التحالف الدولي تخترق المجال الجوي السوري

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان خلال لقاء سفيرها

ياسمين فؤاد تشهد جلسة عرض فرص الاستثمار البيئي والمناخي في مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات

كارثة ضخمة.. انقطاع الكهرباء في 430 قرية بأوكرانيا بسبب الأعمال العدائية

متى تنتهي العاصفة دانيال في مصر؟.. الأرصاد تكشف عن التفاصيل

إنشاء محطة لإنتاج البيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مدبولي يتابع مشروعات الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ