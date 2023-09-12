مفيدة شيحة تعلق على فيديو ارتباط شاب وفتاة في المترو

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على مقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عن ارتباط شاب بفتاة في إحدى عربات مترو الإنفاق، قائلة : "هوس الترند وصل بينا للمرحلة دي، والشاب والفتاة بيمثلوا وهذا الفيديو مصطنع وليس حقيقيا تماما".



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، "لو دي بنتي والمصحف اجيبها من شعرها، ودي حاجة مقززة الصراحة، وفين أهالي الناس دي، وفين الأصول".

هوس السوشيال ميديا

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن بعض الشباب يلجأون إلى طرق غريبة بهدف الوصول إلى الترند على السوشيال ميديا، حتى لو هذا الأمر يتطلب فعل أشياء غريبة مرفوضة، المهم تحقيق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.