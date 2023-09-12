يا ليالي عودي.. هتافات جماعية لجماهير الزمالك خلال تواجد حسين لبيب بالنادي

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك وهو داخل النادي .

وظهر في الفيديو حسين لبيب وهو متجه مع عدد من جماهير النادي الزمالك ويهتفون حوله ": ياليالي عودي تاني بالامجاد داخل نادي الزمالك ".

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء إلى انتخابات نادي الزمالك القادمة، ومعرفة أسماء المرشحين وطلبات الترشح لانتخابات الزمالك، وفُتح تلقي طلبات الترشح منذ يوم 4 من سبتمبر الماضي وحتي اليوم الموافق 10 من سبتمبر، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، واستمر تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتكونت لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.