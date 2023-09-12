عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا ليالي عودي.. هتافات جماعية لجماهير الزمالك خلال تواجد حسين لبيب بالنادي

صدى البلد

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك وهو داخل النادي .

وظهر في الفيديو حسين لبيب وهو متجه مع عدد من جماهير النادي الزمالك ويهتفون حوله ": ياليالي عودي تاني بالامجاد داخل نادي الزمالك ".

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء إلى انتخابات نادي الزمالك القادمة، ومعرفة أسماء المرشحين وطلبات الترشح لانتخابات الزمالك، وفُتح تلقي طلبات الترشح منذ يوم 4 من سبتمبر الماضي وحتي اليوم الموافق 10 من سبتمبر، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، واستمر تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتكونت لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

ترشيحاتنا

اصفرار في الجو وأمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تقترب وطوارئ في هذه المناطق

مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا في المغرب وليبيا

وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

بعد لقائه نقيب المحامين.. النائب العام يقرر الإفراج عن أسامة إبراهيم

وزيرة البيئة: انشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ