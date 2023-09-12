عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو المكارم : فرص متنوعة لتواجد المنتجات المصرية بالسوق السعودي

صدى البلد

تفقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، الجناح المصري والشركات المشاركة في معرض السعودية للبنية التحتية (Saudi Infra Structure) والمقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 وحتى 13 من سبتمبر الجاري، ورافقه في الجولة محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس وناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس وعمرو عادل نائب القنصل التجاري المصري عن التمثيل التجاري.

وشملت الجولة الشركات المصرية المشاركة وعددها 12 شركة أبدت إعجابها بالمعرض والسوق السعودي فكان من بينها عدد من الشركات التي استكشفت السوق السعودي للمرة الأولى من خلال مشاركتها بالمعرض.

بحث أبو المكارم والفريق التنفيذي للمجلس في حضور نائب القنصل التجاري مع الشركات المشاركة فرص تواجد منتجاتها في السوق السعودية وضرورة اختراق هذا السوق لأهميته كسوق جديد لمنتجاتها وخاصة تلك الشركات التي لم يسبق لها التعاون مع هذا السوق.

عرضت الشركات المشاركة مجموعة من المقترحات والافكار الإيجابية لدعم تواجدها واختراق السوق السعودي وذلك من خلال إثبات جودة المنتج المصري وخاصة في المشاريع الاستثمارية الجديدة التي أسفر الحديث عنها من خلال المعرض.

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إقامة معارض مثل هذا المعرض تعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذا السوق، مشيرا إلى إعداد المجلس لدراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد أهمية هذا السوق وضرورة التواجد به وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودي.

وأكد أنه من خلال تلك الدراسة والحضور الفعلي للمعرض تستطيع كل شركة أن تقرر استمرارها في السوق من عدمه وهو ما اتضح فعليا من طلب عدد من الشركات مد فترة تواجدها الى ما بعد المعرض لاستكمال أعمالها.

أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة علي ضرورة الدراسة الجيدة للسوق والشريحة التي تستطيع الشركات المنافسة من خلالها ومطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة موضحا انه من أجل ذلك تعاون المجلس مع التمثيل التجاري بالمملكة العربية السعودية في الاعداد للقاءات ثنائية للشركات الراغبة في مد الإقامة لدراسة السوق والالتقاء بالعملاء المحتملين لهم في المملكة خاصة أن بعض الشركات تحتاج للقاء الشركات السعودية وكذلك الجهات والهيئات التي من شأنها اعتماد المنتجات المصرية.

أضاف مجيد أن الهدف الرئيس والأساسي من مشاركة المجلس في المعرض بالجناح المصري هو مساعدة الشركات للتصدير للسوق السعودي والتعرف على أبرز الشركاء التجاريين والتواصل مع قنوات التوزيع المختلفة كموزعين ووكلاء ومستوردين وأن يكون ذلك اكتشافا للسوق الذي يتميز بالقوة الشرائية العالية والتوسع المستمر.

يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 240 مليون دولار محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق ومن أهم القطاعات التي حققت معدل نمو الأحبار والدهانات والتي حققت معدل نمو قدره 26 % ويليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18% وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج والعبوات الطبية بمعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكه العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية، كما أنه أيضا من العوامل المساعدة وجود أكبر جالية مصرية تصل إلى حوالي 2.5 مليون مواطن ما يمثل أداة تسويقية بالغة الأهمية حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة وشريك تجاري رئيسي لمصر فضلا عن البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي.
 

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة معرض السعودية للبنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موضوعات متعلقة

اتحاد الصناعات يؤكد دعمه للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إصدار التعداد الاقتصادي

مد الأوكازيون الصيفي في الإسماعيلية حتى 30 سبتمبر

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

عبد الكريم: تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ 17مجمع على مستوى الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء يطلق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر

محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" ببنها

إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار

بمشاركة 12 شركة مصرية.. افتتاح معرض السعودية للبنية التحتية اليوم

ترشيحاتنا

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

الأرصاد الجوية تعلن موعد خروج العاصفة دانيال من مصر

أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ