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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية لدعم عدد من القطاعات.

وذكرت المحافظة- في بيان صحفي اليوم/الثلاثاء/ - أن المحافظ استقبل رئيس الأكاديمية فى مستهل زيارته للمحافظة، حيث تناول اللقاء مناقشة سُبل تحقيق الشراكة لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة وذلك تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها الدولة للتطوير والنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة وبالتوازي مع ورش العمل المُنعقدة بحضور الجهات المعنية لإعداد تلك الخطة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ورحبت الدكتورة منال عوض برئيس الأكاديمية على أرض المحافظة، مشيدة بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لدعم مجالات البحث العلمي.. وأعربت عن تطلعها لتحقيق التعاون مع الأكاديمية للاستفادة من خبراتها فى دعم ملفات العمل لوضع خريطة طريق محددة للتطوير.. كما تبادلت المحافظ ورئيس الأكاديمية العربية الدروع التذكارية.

ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة تفقد مدينة دمياط للأثاث لتحديد آلية الشراكة في ضوء الاستراتيجية المحددة للاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة.

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