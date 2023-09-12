الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد استقرار الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة دانيال

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل العاصفة دانيال وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن قوة العاصفة دانيال، انخفضت بشكل كبير فور دخولها الأراضي المصرية، وتحولت إلى منخفض جوى أثر سلبا على مطروح والصحراء الغربية.



وأضافت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون، مساء اليوم الثلاثاء، أن مع حركة المنخفض الجوى إلى شرق البلاد أدى ذلك تاثر محافظات الوجه البحرى وفى اتجاهها إلى الصعيد، ومتوقع استمرارها فى الساعات المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة.

سقوط الأمطار غدا

وتابعت منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه هناك فرص كبيرة لتساقط الأمطار الخفيفة وقد تكون المتوسطة، حتى الاربعاء".

https://youtu.be/3dAmZDx7bag?si=JVvZc_elFScFAUPa

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى أن ستنتهى العاصفة يوم الخميس، ويعود الاسقرار فى الطقس، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

